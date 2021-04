Nicolas Raskin était partout contre La Gantoise : "Sa marge de progression est énorme"

Le milieu de terrain est vite devenu incontournable cette saison en bord de Meuse. Il a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues (2 buts et 5 passes décisives) cette saison.

Quand Nicolas Raskin brille, c'est le Standard de Liège qui rayonne. Le joueur âgé de 20 ans ne cesse de progresser et d'impressionner les observateurs, mais aussi son entraîneur. "Il s'améliore de façon constante et sa deuxième période contre La Gantoise était solide tant il était partout avec ses interceptions et ses infiltrations", a confié Mbaye Leye.

"Il continue d'apprendre mais sa marge de progression est énorme. Tu peux quasiment tout le temps compter sur lui. Il a l'oeil pour voir si tout le monde se trouve à la bonne position et il coach aussi sur le terrain. Quand il vient bas dans le jeu, intercepte et repart vers l'avant pour effectuer son pressing, il fait mal. Il a fait l'un de ses meilleurs matchs dimanche dernier contre Gand. Le plus avancé chez les jeunes de l'équipe première ? Oui, mais c'est normal. Il était déjà prêt la saison dernière sous Michel Preud'Homme après le stage hivernal à Marbella où il avait effectué une prépration énorme. Si le championnat n'avait pas été stoppé par le coronavirus, il aurait eu du temps de jeu l'année passée", a conclu Mbaye Leye.