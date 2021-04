Franky Vercauteren : "C'est une victoire méritée"

L'Antwerp a effectué une très belle remontée au score contre Genk. Mené 0-2, le matricule 1 inversera la tendance en seconde période et s'imposera finalement 3-2.

Franky Vercauteren était satisfait de la victoire des siens à l'issue de la rencontre. "Nous n'avons pas bien commencé. Le Racing Genk a toujours trouvé l'homme libre et nous n'avons pas réussi à les mettre sous pression et lorsque nous avons eu le ballon, nous n'avions pas la qualité nécessaire pour le sortir", a constaté le coach du Great Old.

En seconde période, l'Antwerp a commencé à rentrer dans le match et il manquait juste un but pour réveiller les joueurs de Vercauteren. "Nous sommes mieux rentrés dans le match 25 minutes après la pause et nous avons pu mettre plus de pression sur le ballon. En continuant de la sorte, nous savions qu'il y aurait quelque chose pour nous à la clé."

Toutefois, le matricule 1 était mené 0-2 peu après l'heure de jeu après un penalty d'Onuachu. Mais Vercauteren ne pensait pas que le Racing Genk méritait de mener au score. "Être mené 0-2 n'était pas mérité selon mon avis. Nous avons réagi immédiatement et montré que nous avions encore la foi. En seconde période, nous étions tout simplement bien meilleurs. Certains peuvent penser différemment, mais c'est une victoire méritée."