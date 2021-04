Garcia s'en prend à l'arbitre: "Avant, on pouvait bougonner sur notre banc..."

L'entraîneur de Lyon a été expulsé par Stéphanie Frappart lors du quart de finale de la Coupe de France.

Très remonté contre un arbitrage qu’il a qualifié de "pas au niveau" mercredi à l’occasion du quart de finale de la Coupe de France contre l’AS Monaco (0-2), l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, a jugé injuste son expulsion dès la 23e minute du match.

"Je préférais quand il n'y avait pas le quatrième arbitre, on bougonnait tout seul dans son coin et on n'était pas menacé d'expulsion comme c'est mon cas... (sourire), a d’abord ironisé le technicien en conférence de presse. C'est dommage. J'ai reçu visiblement d'abord un jaune car je pestais et quand j'ai voulu discuter, ça s'est transformé en rouge. Mais il n'y a pas eu de mots déplacés. On devrait pouvoir discuter. On comprend la tension des arbitres. Ils doivent comprendre la nôtre aussi. Mais sur le rouge, je n'ai rien à me reprocher."

En parallèle, le coach rhodanien a réclamé l’annulation du carton jaune infligé à son attaquant Memphis Depay, synonyme d'une suspension face à Lorient en Ligue 1