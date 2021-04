John Van Den Brom: "La Ligue des Champions? C'est ce que veulent les joueurs"

John Van Den Brom a remporté ce dimanche la première coupe nationale de sa carrière, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Il ne boudait pas son plaisir.

Genk est donc le vainqueur de la Coupe de Belgique version 2021. Le coach des Limbourgeois, John Van Den Brom ne pouvait bouder son plaisir de soulever ce trophée qui change tout dans la saison de Genk. Il analysait la rencontre des siens.

"En première période nous étions nerveux, c'est normal c'est une finale. Nous avons eu les meilleures occasions mais ce n'était pas assez. A la mi-temps, je leur ai demandé d'apporter de la qualité dans le jeu avec ballon. Nous avons alors marqué deux beaux buts et on pensait que c'était gagné. Mais le Standard a marqué et le suspense est revenu dans cette rencontre. Heureusement nous avons pu gérer les dernières minutes".

"C'etait très important de gagner cette finale", continue le Néerlandais en conférence de presse. "Je suis heureux pour mes joueurs, pour les supporters mais aussi pour moi. Maintenant nous avons l'esprit libéré, nous avons, j'espère, un boost pour les playoffs. Aller chercher une qualification pour la Ligue des Champions? Bien sûr, le club mérite cela, tout comme les joueurs".

Pour cela, il faudra se remobiliser pour les playoffs et aller chercher l'énergie nécéssaire pour avoir un autre but. Mais Van Den Brom l'assure: "C'est ce que les joueurs veulent".