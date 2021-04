Rudi Garcia montre son côté désagréable et s'emporte après une question sur Caqueret

L'entraîneur de Lyon n'a pas pu garder son calme à la suite d'une question d'un journaliste en conférence de presse.

Sorti de l’équipe type en début de saison après avoir pourtant brillé l’été dernier à l’occasion du Final 8 en Ligue des Champions, le milieu de terrain Maxence Caqueret (21 ans, 26 matchs en L1 cette saison) a regagné sa place dans le onze de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. En forme, le jeune Gone a été encensé par son entraîneur Rudi Garcia ce vendredi en conférence de presse.

"Il a débuté avec moi en novembre 2019. Il a changé physiquement, il a du Jean Tigana par son intelligence de jeu, sa capacité à accélérer, à sortir des ballons. Il a beaucoup progressé, il y a des hauts et des bas dans la progression d'un jeune joueur. J'ai rarement vu un milieu capable d'aller gagner les ballons dans les pieds de l'adversaire. C'est sa grande intelligence qui le mènera loin", a apprécié le technicien, en revanche très agacé par une question portant sur le temps de jeu globalement limité du Bleuet cette saison.

"Le grand manipulateur de statistiques, a rétorqué Garcia au journaliste à l’origine de la question. Vous pouvez me dire le nombre de matchs qu'a fait Maxence Caqueret quand je suis arrivé en octobre 2019 s'il vous plait ? Eh ben vous irez travailler et vous me reposerez la question". Attention, sujet sensible…