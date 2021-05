🎥 Insolite : Dennis Praet a manqué le but de Tielemans contre Chelsea

Dennis Praet peut s'en mordre les doigts. Hier, le Diable Rouge a manqué le but de son coéquipier Youri Tielemans en finale de la FA Cup. Alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires, l'international belge a entendu les cris des supporters et est vite revenu sur ses pas pour célébrer l'ouverture du score avec ses coéquipiers.

Hahahah, @dennispraet missing the goal and running back is iconic.



We’ve all been there... pic.twitter.com/HDT1nFqcOm