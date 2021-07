Philippe Clement est clair : "De Ketelaere n'a pas de poste de prédilection"

Philippe Clement ne veut pas mettre Charles De Ketelaere dans une case.

Quel est le meilleur poste de Charles De Ketelaere ? Ailier, n°10, second attaquant, voire piston ou faux 9, le jeune joueur du FC Bruges a déjà évolué partout et Philippe Clément ne veut pas le limiter à un rôle. "Et quel est le meilleur poste de Kevin De Bruyne ? C'est difficile, n'est-ce pas ? (rires) On parle beaucoup du poste de Charles, mais surtout quand les gens vivent dans le passé", assène Clément en conférence de presse.

Le coach brugeois estime qu'à l'heure actuelle, les joueurs n'ont plus de "poste privilégie" : "Le football a évolué. C'est devenu plus dynamique. Regardez l'Euro, toutes les grandes nations ont plusieurs systèmes, parfois au sein du même match. Si je réduis Charles à un poste, il jouera moins au vu de la concurrence", pointe Philippe Clément. "Ca le prépare moins bien au futur".