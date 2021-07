Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/07: Chiellini - Deaux - Yatabare - Zapata - Driussi - Lambese

Giorgio Chiellini devrait rester à la Juventus

Actuellement en vacances après avoir remporté l'Euro, le défenseur central n'est plus sous contrat avec la Vieille Dame. (Lire la suite)

Officiel : Sambou Yatabaré rejoint Valenciennes

Après un court passage par Amiens entre février et cet été (5 matchs toutes compétitions confondues), le médian change déjà de club. (Lire la suite)

Cristian Zapata rejoint San Lorenzo

Cristian Zapata s'est engagé pour les 18 prochains mois en faveur de San Lorenzo. Passé par l'Udinese, Villarreal et l'AC Milan, l'international colombien aux 58 sélections évoluait depuis deux ans au Genoa. Libre, le défenseur central âgé de 34 ans traverse l'Atlantique, direction l'Argentine.

🇨🇴 ¡Más berraquera en Boedo!



El colombiano Cristian Zapata firmó contrato con #SanLorenzo por 18 meses y ya se suma a los entrenamientos bajo las órdenes de Paolo Montero.



🙌 ¡Bienvenido al club más lindo del mundo! pic.twitter.com/KmPKDR8BJx — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 28, 2021

Lucas Deaux à Dijon

Lucas Deaux a paraphé un contrat de deux ans à Dijon, descendu en Ligue 2 cette saison et bien décidé à faire l'ascenseur. Le Le milieu défensif âgé de 32 ans compte 125 matchs de Ligue 2 (8 buts, 4 passes décisives) sous les couleurs du Stade de Reims et du FC Nantes, et 210 matchs en Ligue 1 (11 buts, 12 passes décisives) avec des expériences à l’En Avant Guingamp et tout récemment au Nîmes Olympique.

MERCATO✍️



Le milieu de terrain défensif, Lucas Deaux s'engage avec le #DFCO pour les deux prochaines saisons 🔴



Le communiqué ➡️https://t.co/qQMlpC0pQG#BienvenueLucas pic.twitter.com/1ymuMTFexS — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) July 29, 2021

Stéphane Lambese rejoint QRM

Latéral droit de 26 ans formé au PSG, Stéphane Lambese évoluait à l'US Orléans, en Ligue 2 tout d'abord, puis en National 1, l'an passé. L'International haïtien débarque à QRM, promu en Ligue 2.

✍️ 𝙎𝙩𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙚 𝙇𝙖𝙢𝙗𝙚𝙨𝙚 𝙧𝙚𝙟𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙌𝙍𝙈 !



International 🇭🇹, le défenseur de 25 ans arrive en provenance de l'@US_Orleans après deux saisons dans le club du Loiret.



👉 https://t.co/AlTNrjoKcN pic.twitter.com/G5C1IzUvSG — QRM ⚽ (@QRM) July 29, 2021

Sebastian Driussi débarque en MLS

Sebastian Driussi débarque à Austin. Il avait quitté le Zenith il y a quelques jours, l'Argentin Sebastian Driussi, 25 ans, qui avait été formé à River Plate, s'est donc engagé avec la franchise de MLS. "Austin FC signe le milieu de terrain Sebastián Driussi pour un contrat de joueur désigné de plusieurs années le 29 juillet 2021", peut-on lire sur le communiqué du club nord-américain.