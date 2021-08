Selon le Département Arbitral, le Standard n'aurait pas dû obtenir de penalty !

Le penalty du Standard de Liège a fait grincer des dents dans les rangs de Zulte Waregem. À raison, à en croire le Département Arbitral.

Comme tous les lundis, le Département Arbitral a publié son analyse des décisions prises ce week-end lors des rencontres de Pro League. Frank De Bleeckere, patron du DA, a ainsi notamment donné son opinion sur le penalty accordé au Standard au Gaverbeek, lorsque Louis Bostyn est sorti devant Samuel Bastien. Les Flandriens, et notamment Francky Dury, avaient alors protesté contre l'absence d'intervention du VAR ("Quelqu'un à Tubize a décidé de ne pas intervenir").

Et Mr De Bleeckere est d'accord. "Lors du match, l'arbitre siffle un penalty en faveur du Standard pour une faute commise par le gardien de Zulte Waregem. Le Referee Department ne s'attend pas à un penalty mais bien à l'intervention du VAR, car les images montrent clairement que le gardien touche le ballon et pas le joueur", déclare-t-il, confirmant les propos des joueurs et du staff de Zulte. "Ne pas siffler penalty était la bonne décision". Et l'erreur étant manifeste, le VAR se devait d'intervenir ...