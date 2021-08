Refaelov et Hoedt ont la cote, mais devront se relever de ce match

Anderlecht peut avoir des regrets au lendemain de son partage face à Vitesse Arnhem : quelques erreurs défensives, un penalty manqué. Deux hommes en particulier ont dû mal dormir : Wesley Hoedt et Lior Refaelov.

Wesley Hoedt paraissait enfin lancé au RSCA après des débuts difficiles face à l'Union Saint-Gilloise, et l'ancien défenseur de l'Antwerp rassurait tout le monde aux côtés de Hannes Delcroix. Son rôle était clair : rassurer un Sergio Gomez aux réflexes défensifs hésitants. Face à Vitesse Arnhem, Hoedt a littéralement offert le troisième but à Vitesse et laissé son compère espagnol dans la panade. Y avait-il faute sur lui ? Probablement. Fallait-il pour autant s'arrêter de jouer comme il l'a fait ? Certainement pas. Drôle de naïveté de la part d'un défenseur aussi expérimenté que le Néerlandais de 27 ans.

Même lendemain difficile pour Lior Refaelov : l'Israélien a été l'auteur d'un match délicat, lui qui est également là pour amener son expérience dans ces grands rendez-vous. Le Soulier d'Or ne disputera pas tous les matchs cette saison, et une sortie européenne prématurée risque de lui faire énormément de mal ; autant dire que le penalty manqué ce jeudi peut peser très lourd. Pourtant, comme Hoedt, Refaelov a été adopté par le public de Neerpede, faisant clairement partie des favoris à l'applaudimètre d'avant-match. Son loupé a été accompagné d'un pesant silence plutôt que de sifflets. Psychologiquement, il faudra se remettre de ce match. La meilleure réponse, pour Refaelov comme pour Hoedt, se formulera à Arnhem ...