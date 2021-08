Le Club de Bruges proche d'un jeune norvégien de 16 ans

Le mercato s'emballe à Bruges, où de nouveaux renforts pourraient encore arriver.

Le jeune talent norvégien Antonio Nusa (16 ans), qui évolue à Stabaek et est international U16, serait dans le viseur du Club de Bruges, d'après Het Laatste Nieuws. Les deux clubs seraient même proches d'un accord et Nusa serait en Belgique pour visiter le Belfius Basecamp, le centre d'entraînement du FC Bruges. Nusa a disputé 11 rencontres de championnat en Norvège cette saison et inscrit trois buts.