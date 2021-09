🎥 Mercato, résultats, identité de jeu: le premier bilan d'Edward Still et Mehdi Bayat

"J'ai le sentiment que c'est notre mercato le plus abouti": Mehdi Bayat estime que le Sporting de Charleroi a atteint ses objectifs durant l'été et se montre ambitieux aprÚs le début de saison des ZÚbres.

Après six journées de championnat et à l'issue d'un mercato au cours duquel Charleroi a accueilli neuf joueurs et laissé partir quelques cadres (Dorian Dessoleil et Nicolas Penneteau notamment), l'administrateur délégué et le nouveau T1 du Sporting dressent un premier bilan et envisagent la suite de la saison, dans une vidéo publiée par le club sur les réseaux sociaux.