Des investisseurs anglais au Standard ?

Révolution de palais au Standard ? Alors que Benjamin Nicaise semble sur la sellette, Mbaye Leye et son adjoint devraient également être licenciés. Et Bruno Venanzi continue sa recherche d'investisseurs ...

On le sait, le Standard de Liège pourrait changer de visage dans les jours ou semaines à venir. Dès cette semaine, en tout cas, le club devrait se séparer de Mbaye Leye et d'une partie de son staff, et le sort de Benjamin Nicaise (directeur sportif) serait également proche d'être scellé. Mais en coulisses, Bruno Venanzi travaille également à l'arrivée d'actionnaires, prêt à vendre 50% de ses parts.

Et d'après Het Nieuwsblad, la solution pourrait venir d'Angleterre : le groupe d'investissements ENIC, propriétaire à 85,55% de Tottenham, serait le plus proche d'un accord avec Venanzi, qui s'est rendu en Angleterre récemment pour discuter avec de futurs investisseurs. ENIC travaille ou a également travaillé avec d'autres clubs : Vicenze, les Glasgow Rangers, le Slavia Prague, l'AEK Athènes ou encore le FC Bâle ont déjà été liés à la société de Daniel Lévy, président des Spurs, qui a cependant revendu la plupart de ses parts pour se concentrer sur les Spurs.