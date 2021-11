Mauvaise nouvelle pour le Standard avant son déplacement au Club de Bruges

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplacera au Club de Bruges pour le compte de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner devra se passer des services d'un nouveau joueur pour ce déplacement au Club de Bruges. "Mauvaise nouvelle pour Tapsoba. Il avait pris un coup au quadriceps et est donc indisponible. Il va passer une échographie et ne rejoindra pas sa sélection. Daouda Peeters (neuropathie) est out pour le moment. Selim Amallah est lui sur le chemin du retour, même si c'est encore prématuré, mais ça se présente bien pour d'ici une dizaine de jours. Joao Klauss est quant à lui suspendu", a confié le coach des Rouches avant d'évoquer le retour d'un taulier.

"Kostas Laifis est de retour dans le groupe et a effectué un entraînement complet cette semaine. Neuf semaines sans compétition de son côté et nous verrons à quel moment il se sentira à 100%. Une très bonne nouvelle comme la rentrée de Merveille Bokadi le week-end dernier. Deux joueurs qui maîtrisent bien le championnat."