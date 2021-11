Changements gagnants et départ canon: Charleroi se fait peur, mais enfonce un peu plus le Cercle

Les Zèbres ont rapidement plombé les espoirs du Cercle de Bruges au Jan Breydel et reste au contact du groupe de tête en Pro League (0-2).

Deux semaines après la lourde défaite sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, le Sporting espérait se relancer sur la pelouse d'un Cercle de Bruges mal embarqué dans le bas de tableau. Et Edward Still avait opté pour deux surprises dans son onze de base avec la toute première titularisation d'Anthony Descotte et une première titularisation en championnat pour Loïc Bessilé.

Des changements qui se sont directement avérés payants: trois minutes, seulement, après le premier coup de sifflet de Monsieur Visser, le jeune attaquant adressait la passe décisive qui permettait à Ryota Morioka d'ouvrir le score. Et cinq minutes plus tard, c'est Loïc Bessilé, servi par Stefan Knezevic, qui doublait la mise.

Réaction trop tardive des Brugeois

Après moins de 500 secondes de jeu, le Sporting de Charleroi menait déjà par deux buts d'avance et le Cercle a eu bien du mal à se remettre de cette entame de rencontre catastrophique. Juste avant la pause, les Zèbres passaient même tout près du 0-3, mais Adem Zorgane était un peu trop court pour exploiter une remise d'Anthony Descotte.

C'est finalement en seconde période que les Brugeois se sont réveillés. Avec notamment l'excellente montée de Kevin Denkey. Mais Hervé Koffi a su préserver l'avantage de son équipe, avant d'être sauvé par son montant dans le dernier quart d'heure.

Charleroi dans le peloton de tête, le Cercle toujours plus bas

Quelques instants plutôt, Ali Gholizadeh pensait avoir mis fin à tout suspense, mais sa frappe enroulée, qui avait surpris Thomas Didillon, échouait sur le poteau gauche du portier du Cercle de Bruges. Mais c'est Jasper Daland qui a eu le dernier mot. Dans les arrêts de jeu, le défenseur norvégien a réduit le score. Trop tard pour revenir au score, les Zèbres ont su contrôler les dernières minutes pour assurer leur succès.

On en restera donc là. Le Sporting de Charleroi s'impose logiquement (1-2) et conforte sa place dans le top 5 du championnat. Le Cercle reste avant-dernier avec quatre unités d'avance sur le Beerschot, qui recevra Genk dimanche soir.