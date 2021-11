Une légende néerlandaise se paie Noa Lang et son attitude lors de Genk-Bruges

Noa Lang a été l'un des grands hommes de la victoire brugeoise à Genk, et le Néerlandais avait visiblement un message à faire passer. Ce qui n'a pas plus à tout le monde.

Noa Lang a un sacré caractère, on le sait. L'ailier du FC Bruges a ainsi tenu à faire savoir sa façon de penser à ceux qui l'ont critiqué ces dernières semaines, mettant un index sur sa bouche après son but. Lang est ensuite revenu avec une arrogance toute néerlandaise sur cet épisode : "Je marque, donc je fais ce que je veux. Les gens critiquent, alors j'ai mis ce doigt sur la bouche. Envers qui ? Ils le savent eux-mêmes", lâche le Brugeois de 22 ans.

Et au pays, cela ne passe pas inaperçu : Marco Van Basten, consultant sur Ziggo Sport, a critiqué le comportement de son compatriote. Notamment le fait qu'il ait repoussé ses équipiers, dont Charles De Ketelaere qui venait de lui délivrer l'assist, pour faire son geste. "C'est le plus choquant. Tu peux faire ce geste, ça arrive, on le sait tous. Mais après, repousser ses équipiers comme ça, l'air de dire "laissez-moi tranquille" ... C'est que tu ne fais pas vraiment partie du groupe", estime l'ancien attaquant de l'AC Milan.