Coupe de Belgique: un cadre en moins pour le Kavé contre le Cercle

Geoffry Hairemans manquera la réception du Cercle.

Comme Genk et Bruges, Malines et le Cercle de Bruges se retrouvent quelques jours à peine après leur affrontement en championnat. Une rencontre que les Malinois espèrent mettre à profit pour prendre leur revanche et composter leur billet pour les quarts de finale de la Coupe.

Il faudra toutefois faire sans Geoffry Hairemans, touché au quadriceps. "Mais nous espérons qu'il sera de retour pour le match contre Genk de dimanche", explique Wouter Vrancken. Jordi Vanlerberghe a, de son côté, repris l'entraînement, mais pourrait quand même faire l'impasse sur le match de mercredi.