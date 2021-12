Hugo Siquet s'exprime après l'annonce de son départ : "J'ai réalisé mon rêve d'enfant"

Le latéral droit vit ses dernières semaines à Sclessin. Il a tenu à adresser un message aux supporters.

Hugo Siquet a tenu à envoyer un message aux supporters du Standard sur son compte Instagram après l'annonce de son départ : "La possibilité de partir était déjà bien présente cet été mais je ne voulais pas m'en aller sans avoir réalisé mon rêve d'enfant : pouvoir jouer dans un Sclessin plein. J'ai eu la possibilité de vivre cela et votre soutien dans les bons comme dans les mauvais moments est fantastique."

"Le choix de rejoindre Fribourg a été émotionnellement difficile pour moi. Quitter le club qui m'a fait grandir n'est pas évident. (...) Mais le travail n'est pas fini, il me reste encore des matches pour ce club et je compte bien me donner à 200%, comme je l'ai toujours fait depuis mes début. J'espère que vous continuerez à me soutenir moi et mon club de coeur."