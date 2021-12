Brian Priske avant le derby anversois : "Nous voulons les trois points pour nos supporters"

Le Bosuil sera en feu ce samedi pour la réception du Beerschot. Le coach danois se prépare pour son premier derby anversois.

Brian Priske va vivre son premier derby en tant qu'entraîneur de l'Antwerp. Il connait d'ailleur l'importance de celui-ci : "J'ai connu des derbies lors de mes passages à Genk (ndlr : contre STVV) et au Club de Bruges (ndlr : contre le Cercle) mais le derby anversois est bien plus grand. Nous ne voulons pas prendre les trois points pour nous mais aussi et surtout pour nos supporters. Je sais que ce duel est important pour eux", a déclaré le T1 anversois en conférence de presse.