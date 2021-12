D1A : La Gantoise confirme et se hisse dans le top 4

La Gantoise a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat samedi en s'imposant sur le terrain d'OHL (0-1)pour le compte de la 17e journée de Jupiler Pro League.

La Gantoise débutera la rencontre tambour battant et sera récompensée. Bien placé dans le grand rectangle, Tarik Tissoudali effectuera un superbe lob (11e). Au quart d’heure de jeu, les Louvanistes passaient près de l’égalisation à la suite d’un énorme cafouillage dans le rectangle qui a failli aboutir sur un énorme but gag. Laurent Depoitre dégageait le ballon sur sa ligne et l’envoyait sur Cenk Ozkacar. La balle ira heurter la barre transversale qui la renvoyait à nouveau vers Depoitre qui sauvait une nouvelle fois ses couleurs en quelques secondes.

Après la pause, Tissoudali aura l'opportunité de doubler la mise, mais gardien d’OHL avait la main ferme (52e). Peu après l'heure de jeu, Xavier Mercier verra son tir s’écraser sur le poteau gauche de Bolat (64e). Le portier turc effectuera ensuite une superbe claquette sur un envoi de Maertens (70e). En fin de renontre, Louvain touchait une nouvelle fois les montants sur une tentative de Sory Kaba (88e). Le score ne bougera pas, La Gantoise s'impose. Ce succès permet aux Buffalos de s’emparer de la quatrième place avec 27 points. De leur côté, les Louvanistes restent calés à la 13e place avec 20 unités.