Clap 60 pour le Ninja: six buts inoubliables plantés par Radja Nainggolan

Dimanche dernier, Radja Nainggolan a inscrit son tout premier but en Pro League, mais aussi le soixantième de sa carrière en clubs. On profite de ce cap symbolique pour revenir sur quelques buts inoubliables de la carrière du Ninja à la patate légendaire.

2 mai 2018: un doublé en demi-finale de la Ligue des Champions

C'est avec Cagliari que Radja Nainggolan s'est fait un nom en Série A. Mais après quatre ans en Sardaigne, il rejoint la Roma où il vivra quelques-unes des plus belles heures de sa carrière. Avec, entre autres, une demi-finale de Ligue des Champions à la clé. Les Romains prennent une claque au match aller à Liverpool (5-2) et encaissent trop vite deux buts au match aller. Mais la Roma sortira la tête haute, avec une victoire spectaculaire (4-2) et un doublé de Radja Nainggolan.

27 avril 2019: une prune au Juventus Stadium

Après la Roma, le Ninja pose ses valises à Milan et signe à l'inter. Il y réussit une excellente première saison avec trois assists et sept buts, dont celui du partage contre la Juventus, future championne d'Italie, d'une reprise de volée que Wojciech Szczesny ne peut que dévier.

¡GOLAZO de Nainggolan en el Inter vs Juventus! pic.twitter.com/YMuIvIS0Vr — Omar Ramírez Luckie (@eluckie_) April 27, 2019

20 octobre 2019: un missile contre la SPAL

Mais la suite est moins heureuse pour le milieu de terrain belge à Milan. Luciano Spalletti, qui avait fait le forcing pour le faire venir, est remercié et c'est Antonio Conte qui prend sa place. Le technicien italien n'est pas convaincu et Radja Nainggolan retourne, en prêt, à Cagliari. Le bon choix: capitaine, il vit une saison pleine en Saradaigne (29 matchs, 6 buts, 6 assists). Dont cette frappe venue d'ailleurs contre la SPAL.

10 novembre 2019: un récital contre la Viola

Mais SON match de la saison, Radja Nainggolan le garde pour trois semaines plus tard. Début novembre 2019, à l'occasion de la venue de la Fiorentina à Cagliari, le médian belge prend feu. Il délivre d'abord les assists sur les buts de Marko Rog, de Giovanni Simeone et de Joao Pedro, avant de parachever son œuvre d'une lucarne savoureuse.

5 décembre 2021: derby winner

Deux ans plus tard, Radja Nainggolan a finalement quitté l'Italie et rejoint l'Antwerp. Il a eu besoin de temps avant d'imposer sa griffe au Bosuil, mais il s'est assuré une place de choix dans le cœur des supporters du Great Old, le week-end dernier, en inscrivant l'unique but du Derby sur la pelouse du Beerschot. D'une frappe surpuissante, évidemment...