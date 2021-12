📷 Ligue des Nations : la France épargnée, l'Italie dans un groupe très relevé

Le tirage de la Ligue des Nations a révélé les groupes de la prochaine édition, qui se déroulera avant le Mondial au Qatar.

La Belgique a été fixée sur son sort (lire ici), tout comme les autres nations qui connaissent désormais leurs adversaires en Ligue des Nations.

La France, tenante du titre après avoir sorti la Belgique, puis l'Espagne en finale, a été épargnée dans le Groupe 1 de la Ligue A où elle croisera l'Autriche, le Croatie et le Danemark.

Les Groupes 2 et 3 seront eux très corsés avec un alléchant duel ibérique entre le Portugal et l'Espagne, et la République tchèque et la Suisse qui complètent le groupe.

Mais le groupe 3 retiendra le plus d'attention car l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie s'y disputeront la qualification, tandis que la Hongrie fera ce qu'elle peut pour sauver sa peau en Ligue A.

Ligue B, C et D

Le duel entre la République d’Irlande et l'Ecosse promet d'être animé dans le groupe 1 de la Ligue B, alors que le groupe 4 verra la Norvège et la Suède s'opposer. Le Groupe 2 composé de la Russie, l'Islande, l'Albanie et Israël s'annonce ouvert.

En Ligue C, le Luxembourg hérite des Iles Féroé, de la Lituanie et de la Turquie, favorite du groupe 1. Gibraltar croisera la Géorgie de Georges Mikautadze, la Macédoine du Nord et la Bulgarie dans le groupe 4.

