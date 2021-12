Nations League : le Final Four, un objectif presque obligatoire pour nos Diables

Ce jeudi avait lieu le tirage au sort des poules de la Nations League. Notre équipe nationale a évité le groupe de la mort mais a aussi hérité d'un tirage plutôt clément. Les hommes de Roberto Martinez n'ont d'autre choix que de viser le Final Four.

Nos Diables Rouges retrouveront la compétition officielle dès juin prochain avec le coup d'envoi de la 3e édition de la Nations League. Ce jeudi, le tirage au sort a été plutôt clément pour notre sélection nationale. Nos joueurs ne peuvent pas se cacher : le Final Four doit être l'objectif minimum à atteindre.

Les Pays-Bas, 24 ans après

Dès le 3 juin, les Diables entameront leur parcours contre nos voisins des Pays-Bas, certainement la plus grosse opposition dans ce groupe A4. Les deux équipes se retrouveront en compétition officielle après 24 ans. La dernière rencontre officielle remonte à 1998 : c'était lors des phases de groupe du Mondial 1998 : Oranje et Red Devils s'étaient quittés sur le score vierge de 0-0. Depuis, sept rencontres amicales ont été jouées : cinq se sont terminées sur un match nul et deux ont tourné à l'avantage de nos Diables.

Après un dernier Euro manqué suite à cette élimination en 8es de finale contre le République Tchèque, les Pays-Bas ont décidé de miser sur l'éternel Louis Van Gaal qui tente d'intégrer au mieux la nouvelle génération. Les Oranje ont dû batailler ferme pour valider leur ticket pour Mondial 2022 mais l'efficacité d'un Memphis Depay a fait énormément de bien dans un effectif qui semble encore se chercher. Nos voisins hollandais seront assurément une belle opposition pour la bande à Roberto Martinez.

Le Pays de Galles et la Pologne n'auront rien à perdre

Outre les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles se dresseront sur le chemin de nos Diables. Tout comme lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, les Gallois comptent confirmer leur statut de nation en vogue. Emmené par le duo Ramsey-Bale, le Pays de Galles s'est hissé pour la première fois dans cette ligue A en Nations League. Ils n'auront donc aucune pression et se glisseront parfaitement dans la peau d'outsider. Les Dragons ont déjà montré qu'ils avaient la capacité d'ennuyer de grandes équipes, la Belgique et les Pays-Bas sont prévenus.

De son côté, la Pologne doit son maintien en Ligue A à Robert Lewandowski. Les Polonais n'arrivent pas à se hisser dans le rang de grande nation, la faute à un effectif assez pauvre en termes de qualités individuelles. Qualifiée pour les barrages pour le Mondial 2022, la Pologne espère valider son ticket pour le Qatar afin d'oublier son désastreux parcours à l'Euro. Les Aigles Blancs ont terminé à la dernière place de leur groupe avec un seul petit point derrière la Slovaquie.

© photonews

En cas de qualification pour le Mondial, les rencontres de Nations League seraient un parfait test pour la bande à Lewandowski. Comme le Pays de Galles, les Polonais joueront dans la peau d'un outsider. Leur bloc compact et solide sera un beau test pour nos Diables qui ne les avaient plus affrontés depuis 2007. Les deux équipes s'étaient rencontrées durant les éliminatoires de l'Euro 2008. La Pologne s'était imposée par deux fois (0-1 et 2-0).

La Belgique aura donc droit à de beaux tests qui feront office de préparation en vue du Mondial 2022. Malgré tout, la première place synonyme de qualification pour le Final Four est largement à la portée des hommes de Martinez.