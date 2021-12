Bokadi, Carcela, Muleka: les choix de Luka Elsner

Mehdi Carcela profite de l'absence de Selim Amallah pour s'installer sur le banc.

Privé de Nicolas Raskin et Selim Amallah, suspendu, Luka Elsner peut en revanche compter sur Merveille Bokadi. Le Congolais était incertain, il sera bien présent à OHL et débutera d'ailleurs la rencontre. Il sera épaulé par Gojko Cimirot et Samuel Bastien dans l'entrejeu.

Collins Fai est maintenu sur le flanc droit malgré le retour de suspension de Hugo Siquet, qui débute donc la rencontre sur le banc. Jackson Muleka est préféré à Joao Klauss en pointe.

Le XI du Standard: Bodart, Fai, Dussenne, Laïfis, Nkounkou, Cimirot, Bastien, Bokadi, Carcela, Dönnum, Muleka.

Pas de surprise côté louvaniste, Marc Brys aligne le même onze que contre Bruges mercredi, avec Alex Runarsson entre les cages et Sory Kaba en pointe. L'attaquant guinéen sera épaulé par Xavier Mertens et Musa Al-Tamari.

Le XI louvaniste: Runarsson, Chakla, Dewaest, Özkacar, Malinov, Schrijvers, De Norre, Al-Tamari, Mercier, Maertens, Kaba.