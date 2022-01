Un grand talent polonais prêté à l'Union Saint-Gilloise par Brighton ?

L'USG pourrait compter sur un coup de main du "grand frère" Brighton & Hove Albion cet hiver pour se renforcer.

Brighton aurait jeté son dévolu cet hiver sur un jeune talent polonais, Kacper Kozlowski (18 ans), grand talent du Pogon Szczecin et qui compte déjà 6 apparitions avec l'équipe nationale. Monté au jeu à deux reprises lors de l'Euro 2020, Kozlowski y est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition.

Les Seagulls seraient, d'après The Athletic, tout proches d'attirer Kozlowski en Angleterre malgré la concurrence de Liverpool. Le jeune médian axial polonais, capable d'évoluer dans un registre défensif comme offensif (il compte 3 buts et 4 assists cette saison en Ekstraklasa), coûterait 10 millions d'euros mais n'évoluera pas immédiatement en Premier League : il serait prêté pour la seconde partie de saison et qui d'autre, pour l'accueillir, que l'Union Saint-Gilloise, club partenaire ? Le Daily Mail évoquait déjà cette possibilité il y a quelques semaines et elle se confirme aujourd'hui.

Un renfort au milieu de terrain serait bienvenu pour l'USG, car il y a la place derrière les trois titulaires habituels pour intégrer la rotation.