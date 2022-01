Qui est Mitchell Dijks, cité au Standard ?

Le Standard de Liège s'est bien renforcé durant ce mercato hivernal et cela semble déjà porter ses fruits. Les dirigeants Liégeois seraient encore à la recherche de joueurs pour leur prêter main forte en défense. C'est le cas de Mitchell Dijks, formé à l'Ajax et passé par l'Angleterre.

Comme l'expliquait récemment Luka Elsner, le Standard serait encore à la recherche d'un arrière gauche, à condition bien sûr de dégraisser son effectif. Le Slovène évoquait alors le nom de Mitchell Dijks, latéral néerlandais de 28 ans qui évolue à Bologne avec Arthur Theate. L'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise et de Courtrai dit suivre le joueur et être intéressé par son profil. Un joueur expérimenté, mais dont la carrière semble s'être un peu essouflée ces dernières années. Le choix du Standard peut-il alors être judicieux pour lui dans l'optique de se relancer ?

De jeune espoir à joueur régulier à l'Ajax

Dijks commence sa formation au sein du club amstellodamois, le même qui a lancé Jan Vertonghen ou Toby Alderweireld.

Lors de sa première saison sous le maillot ajacide, le jeune international U21 joue 9 matchs sous la houlette de Franck de Boer et remporte le championnat des Pays-Bas. Barré dans une défense au sein de laquelle l'on retrouve Stefano Denswil et Ricardo Van Rhijn, il est envoyé en prêt la saison suivante du côté d'Herenveen. Au sein d'une formation entraînée par Marco Van Basten, Dijks dispute 27 matchs toutes compétitions confondues aux côtés de l'ancien anderlechtois Arnold Kruiswijk et les futurs stars Hakim Ziyech et Maarten De Roon. Herenveen partage contre le PSV (1-1), l'Ajax (3-3), et termine à une très belle 5e place.

Un an plus tard, après une pige au Willem II Tilburg, il rejoint à nouveau l'Ajax en 2015. Il dispute alors près de 40 matchs et découvre l'Europe avec la L'Europa League. Il distribue 8 assists cette saison-là en Eredivisie, mais l'Ajax échoue à la seconde place du podium à deux points du PSV. En 2016, il est même appelé en sélection nationale des Pays-Bas, sans néanmoins faire son entrée au jeu.

La saison suivante, sous les ordres de Peter Bosz, il joue 20 matchs durant la première partie de saison mais est ensuite prêté à Norwich, relégué la saison suivante en Championship. Il y joue 15 matchs et y marque le premier but de sa carrière. Norwich termine à une triste 8e place.

La saison suivante, de retour à l'Ajax, Dijks n'est plus repris durant la seconde partie de saison par le nouvel entraîneur Erik Ten Hag et ne dispute que 9 matchs de championnat au total.

© photonews

Bologne et la Série A, pas une franche réussite

En 2018, il s'engage avec Bologne. Malgré 68 matchs et 2 buts inscrits avec les Rossoblu, Dijks enchaîne les blessures et manque pas moins de 49 matchs. Cette saison, il n'a été titularisé que 2 fois et n'a joué les 90 minutes qu'à une seule reprise.

Dijks a donc une carrière déjà très riche, a seulement 28 ans. Ses prêts successifs et blessures occasionées ces dernières années ont sans doute contribué à freiner son intégration durable au sein d'un effectif.