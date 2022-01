Officiel : Kylian Hazard à la relance en D1B

Enfin une solution pour le cadet d'Eden et Thorgan : Kylian Hazard (26 ans) quitte le Cercle de Bruges et rejoint le RWDM, en prêt jusqu'au terme de la saison. Un soulagement pour Hazard qui avait été placé dans le noyau B des Groen & Zwart depuis l'hiver dernier, suite à un conflit avec le directeur sportif brugeois.

En Venise du Nord, Kylian Hazard aura disputé 68 matchs pour 6 buts et 7 passes décisives. Le RWDM précise disposer d'une option d'achat assortie au prêt du joueur.

