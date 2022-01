Officiel: le Club de Bruges accueille un attaquant d'Hoffenheim

Sargis Adamyan va terminer la saison au Club de Bruges. Il est en effet prêté par son club d'Hoffenheim au Club de Bruges, jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat.

Avec son club, il a marqué 8 buts en 46 rencontres. Il connait très bien Alfred Schreuder puisqu'il a joué sous ses ordres en Allemagne.

