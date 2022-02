Alessio Castro-Montes revient sur l'offre du Genoa : "J'ai hésité pendant un moment"

Alessio Castro-Montes est toujours un joueur de Gand. Le latéral droit avait reçu une offre du Genoa, où Alexander Blessin est entre-temps devenu entraîneur. Mais il a refusé poliment la proposition venant de Serie A.

Alessio Castro-Montes souhaite un transfert plus tard, mais vers une équipe stable d'un championnat majeur. Le Genoa lutte contre la relégation et à ce stade de sa carrière, il n'en avait guère envie. "J'ai hésité un moment, quand le Genoa a frappé à la porte. Tout devait se passer très vite, je n'avais même que quelques jours pour me décider. J'ai décidé de rester à Gand, aussi parce que j'ai toujours le sentiment d'être bien ici", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Bien qu'il ne soit plus titulaire indiscutable sous les ordres de Vanhaezebrouck cette saison. "Dans le football, il y a toujours des périodes plus difficiles quand on joue moins, mais nous avons un beau groupe. Je pense que j'ai déjà prouvé beaucoup de choses ici. Puis on se dit : "Ça va être bon à nouveau". Sinon, on peut toujours décider de la suite en juin", a expliqué l'ancien Panda.

Il est conscient qu'il doit encore travailler sur certains aspects de son jeu. "L'un de mes points faibles est toujours la défense. Ensuite, le championnat italien est idéal pour devenir plus fort tactiquement. Mais pour l'instant, je ne regrette pas mon choix de rester", a conclu Castro-Montes.