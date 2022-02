Le KV Ostende change le nom de son académie de jeunes

Le KVO veut donner un ancrage plus local à sa formation de jeunes.

L'académie de formation des jeunes au KV Ostende se nomme désormais Noordzee Interieur SE Academy, d'après une marque de Middelkerke détenue par Gino Vanderhaeghen, directeur du KVO. Un sponsor de longue date du club côtier et une façon de donner un branding local au club. "C'est un honneur pour moi et ma firme de donner notre nom à l'académie. L'équipe A parle le plus au grand public mais ce sont les équipes de jeunes qui portent le drapeau du club", a déclaré Vanderhaegen sur le site officiel du KV Ostende.