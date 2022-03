Andriy Voronin résilie son contrat avec le Dinamo Moscou

Après avoir été acclamé par les supporters du club russe ce week-end, l'entraîneur adjoint ukrainien a annoncé qu'il quittait la Russie après avoir résilié son contrat d'un commun accord .

Andriy Voronin, entraîneur adjoint du Dinamo Moscou a annoncé qu’il quittait la Russie après avoir résilié son contrat. L’ancien attaquant du Bayer Leverkusen et de Liverpool confie qu'il « ne peut plus travailler dans le pays qui bombarde sa patrie l'Ukraine .

"Nous avons quitté Moscou avant que la ville ne soit complètement bloquée. Nous n'avons pas pu atterrir à Düsseldorf et nous sommes passés par Amsterdam. Mon père, ma belle-mère, ma femme et mes enfants sont ici maintenant", a confié l'Ukrainien à Bild. "Cela fait quatre jours que je ne me sens pas bien. Quand je vois toutes les photos de mon pays, quand je vois les nouvelles. C'est aussi irréel qu'un film. Mais un film d'horreur. Je n'ai presque plus de mots."

Ce mardi, le Dinamo Moscou a confirmé, dans un très bref communiqué sur Twitter, le départ de son entraîneur adjoint.