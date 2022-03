Nikola Storm présélectionné avec les Diables Rouges pour les amicaux de mars !

Ses excellentes prestations sous le maillot de Malines n'ont pas laissé le sélectionneur Roberto Martinez indifférent.

Nikola Storm (27 ans) réalise une saison canon avec le Kavé. Déjà auteur de 16 buts et 6 assists toutes compétitions confondues, il a véritablement changé de dimension.

Et ses excellentes prestations sur le front de l'attaque malinoise n'ont pas échappé à Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. En effet, le club malinois a annoncé aujourd'hui que Storm faisait partie de la présélection dans l'optique des matchs amicaux contre l'Irlande (26 mars) et le Burkina Faso (29 mars). Après des apparitions entre les U16 et les U19 des Diables, il peut donc éspérer être repris avec les A.