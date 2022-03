La Gantoise à la chasse aux supporters sans masque : interdictions de stade en vue ?

La Gantoise a décidé de durcir le ton à l'encontre des supporters ayant refusé de porter le masque en Coupe.

Le 2 février dernier, en demi-finale de la Coupe (un match télévisé en chaîne claire), de nombreux supporters de La Gantoise ont été vus sans masque à la Ghelamco Arena. À l'époque, le masque buccal était encore obligatoire (il ne l'est plus aujourd'hui), et les supporters identifiés sur les images ont eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier menaçant de la part du club.

Dans ce recommandé, La Gantoise menace clairement les supporters identifiés d'une potentielle interdiction de stade. "Nous devons nous soumettre à la loi. En tant que club, nous devons réagir quand le règlement n'est pas respecté. Nous avons constaté un nombre étonnant d'infractions", regrette Dirk Piens, directeur de l'organisation à Gand, dans Het Nieuwsblad. "Les procédures ont été entamées, et les supporters pourront bien sûr se défendre".