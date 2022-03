Mario Balotelli : "A 100%, j'ai le même niveau que Ronaldo ou Messi"

On ne changera plus l'enfant terrible du football italien.

Mario Balotelli (31 ans) a vécu une carrière en dents de scie, marquée par son irrégularité. Capable de coups de génie, il s'est surtout fait remarquer par ses innombrables frasques et provocations.

Après des passages complètements ratés à Brescia et à Monza, Super Mario s'est relancé à l'Adana Demirspor, en Turquie. Sa bonne forme (11 buts en 24 matchs) lui a permis de retrouver - un peu à la surprise générale - la sélection italienne dernièrement.

Doté d'un indéniable talent, il a évoqué certains choix de carrière regrettables dans une interview pour The Athletic, ce qui ne l'a pas empêché de faire du Balotelli pur jus, et de se comparer aux deux stars planétaires que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Je crois que j’ai raté quelques occasions d’être à ce niveau. Mais je suis sûr à 100% que ma qualité est au même niveau que Messi et Ronaldo. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que je suis aussi bon que Ronaldo, parce que Ronaldo a gagné, combien ? Cinq ballons d’or."