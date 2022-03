L'Italie aura un nouvel équipementier en 2023

Les rumeurs d'un changement d'équipementier du côté de la sélection italienne se faisaient pressantes ces derniers mois. La Fédération italienne de football vient de confirmer son futur transfert.

Après avoir passé 20 ans aux côtés de Puma, la sélection italienne a annoncé ce mercredi qu'elle passerait sous le giron d'Adidas en 2023 dans le cadre d'un contrat pluriannuel.

"Nous sommes ravis que l'une des équipes nationales les plus performantes rejoigne notre portefeuille de fédérations internationales, aux côtés d'autres géants tels que la DFB (Allemagne), la RFEF (Espagne), l'AFA (Argentine) et la RBFA (Belgique) et nous avons hâte d'atteindre de grands objectifs ensemble", souligne dans un communiqué Kasper Rorsted, le PDG d'Adidas.

Puma se console en décrochant le contrat de partenaire technique de la Serie A et fabriquera les ballons en remplacement de Nike, dès la saison prochaine.