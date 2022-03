L'improbable statistique d'Alexander Blessin à la tête du Genoa

Depuis son arrivée à la tête de l'équipe italienne, l'ancien entraîneur d'Ostende n'a toujours pas concédé la moindre défaite... mais n'a toujours pas gagné non plus.

En effet, en sept rencontres, le Genoa d'Alexander Blessin a signé... sept partages. Plus improbable encore : sur sept rencontres, cinq se sont soldées par un 0-0. Les Génois ont marqué et encaissé deux buts depuis l'arrivée de Blessin.

Techniquement, depuis le 19 janvier, le Genoa et l'ancien entraîneur d'Ostende n'ont pas perdu la moindre rencontre mais n'ont pas signé la moindre victoire non plus. Dimanche, la rencontre face à l'Atalanta s'est soldée par un... 0-0.

Cependant, il va falloir redresser la barre puisque le club est avant-dernier de Serie A et accuse six points de retard sur le premier non-relégable à neuf matchs de la fin de la saison.