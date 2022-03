Quadrans, la société qui a facilité l'accord entre l'Antwerp et Overmars : "Nous parlons ici d'un directeur sportif de classe mondiale !"

Comment Marc Overmars s'est-il retrouvé à l'Antwerp ? Ce n'est pas une étape évidente, certainement pas après tout ce qui s'est passé. C'est la société de conseil belge Quadrans Football Management qui a mis les deux parties en contact.

Les premiers contacts remontent à plusieurs semaines. Puis ça a été rapide. Paul Gheysens était clairement intéressé, car en tant que directeur sportif, Marc Overmars a évidemment une très bonne réputation. "Les premiers contacts ont effectivement été pris il y a quelques semaines", a déclaré Sofyane Benkheil, membre du conseil d'administration de Quadrans.

Cette rencontre a été rapidement suivie d'un entretien personnel entre la famille Gheysens et Overmars. Ils ont parlé pendant des heures. Une conversation au cours de laquelle tout a été discuté. Après cela, il y a eu une bonne semaine de négociations et après deux semaines, tout était réglé. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas été annoncé plus tôt ? Nous avons demandé à Jesse De Preter, qui a agi en tant qu'avocat pour le club anversois. "Je ne peux pas donner de détails, il devait y avoir un arrangement avec l'Ajax. Overmars s'est retiré de son propre chef et apparemment tout cela devait encore être réglé. J'ai eu de nombreux contacts avec le conseiller juridique d'Overmars à ce sujet. Personne ne s'inquiéte de sa politique sportive. Tout le monde sait qu'il était un joueur et est un dirigeant de haut niveau. Top mondial même !", acquiesce Benkheil. "Mais son comportement transgressif, qui l'a poussé à démissionner à l'Ajax, sera bien sûr étalé un peu partout. Cela a également été discuté avec Gheysens. Apparemment, le club a été suffisamment rassuré après avoir vérifié l'histoire partout et entendu les détails. Il ne m'appartient pas de faire des commentaires à ce sujet, mais le club a conclu des accords contractuels clairs avec Monsieur Overmars à ce sujet, comme ils l'ont eux-mêmes expliqué lors de la conférence de presse. Ces personnes n'ont manifestement pris aucun risque", a déclaré M. De Preter.

Ce ne sera pas le dernier recrutement

Benkheil veut aussi parler de la valeur sportive qu'Overmars peut apporter à Anvers. "Nous parlons d'un homme qui a vendu pour un demi-milliard d'euros de joueurs à l'Ajax ! Il ne se contentera pas d'acheter et de vendre des joueurs, mais s'occupera également de l'ensemble du club. Le système de scouting sera également modifié et vous pouvez être sûr que ce ne sera pas le dernier recrutement. Il va aider à transformer le club. Ils font un grand pas en avant avec lui. Et bien sûr, vous aurez des partisans et des opposants. Mais il a l'expertise et le savoir-faire de l'élite mondiale absolue."

Paul Gheysens semble très bien savoir dans quoi il s'engage : beaucoup de presse négative, mais aussi une opportunité unique à ses yeux. Un homme comme Overmars ne peut pas être amené en Belgique dans des circonstances normales. Et donc il ne s'inquiète pas de tout le reste. "Au cours du processus de négociation, il est apparu clairement qu'Overmars n'a pas seulement une vision sportive mais aussi un talent de négociateur. On sent qu'il a ces tactiques de négociation en lui", a conclu Benkheil.