Jermain Defoe annonce sa retraite

L'ancien international anglais a annoncé qu'il mettra fin à sa carrière de joueur à la fin de la saison.

Clap de fin pour Jermain Defoe. L'attaquant de 39 ans a annoncé sur son Twitter qu'il mettra fin à sa carrière à la fin de la saison.

"Après vingt-deux ans, j'ai décidé de me retirer du football professionnel. C'était une décision difficile, mais j'en ai discuté avec ma famille et mes proches.

J'ai fait mes débuts professionnels à 17 ans en 1999, et je sens que maintenant il est temps de me retirer. J'ai vécu un voyage incroyable, et rencontré des personnes géniales.", a-t-il écrit.

Defoe, c'est 781 matchs professionnels et 286 buts. Passé par Tottenham, Portsmouth, les Rangers, la MLS et Toronto, son dernier club sera donc Sunderland. Il compte 57 sélections avec l'Angleterre, pour 20 buts.