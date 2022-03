Gilbert Bodart conseille son neveu : "Il doit améliorer ses sorties aériennes, mais il est encore jeune"

Arnaud Bodart a réussi à se faire un prénom dans l'ombre du nom de famille de son oncle, Gilbert, légende du Standard. Qui suit l'évolution de son neveu avec fierté mais aussi un regard critique.

Gilbert Bodart nous parlait dans la première partie de notre entretien de son admiration pour Thibaut Courtois, que l'on promettait déjà aux sommets avant même qu'il ait 20 ans. Arnaud Bodart, son neveu, en a "déjà" 24, ce qui reste jeune pour un gardien de but. "On ne peut pas me comparer ou comparer Arnaud à des garçons comme Thibaut Courtois ou Gianluigi Donnarumma, c'est une classe à part. J'ai commencé à 20 ans et tu ne fais normalement pas de miracles à 20 ans. Arnaud est encore un peu court pour le top absolu, mais il est jeune", estime l'oncle du portier liégeois.

"Jusqu'à ses 18 ans, je l'ai toujours un peu entraîné, et depuis, il vole de ses propres ailes. Il est dans un club très professionnel et tire bien son plan. Mais bien sûr, je regarde tous ses matchs", affirme Gilbert Bodart. "Par exemple, contre Bruges, je sais que le premier but est un peu pour lui. Un observateur lambda ne le voit pas forcément, mais un gardien de but le voit". Et dans ces cas-là, l'oncle communique ses critiques au neveu.

Un gardien de but qui recule est un gardien mort

"Je ne fais jamais de compliments", concède-t-il. "Mais je lui dis quand c'est moins bien. Face à Bruges, il fait un bon match, mais encaisse un but où il aurait dû sortir. En seconde période, il l'a fait ! Je lui ai donc demandé pourquoi il ne l'avait pas fait auparavant". Des erreurs qu'Arnaud Bodart peut encore corriger. "Il est encore jeune, ce sont des erreurs qu'un gardien professionnel peut corriger. Il doit aussi apprendre qu'un gardien qui recule est un gardien mort. Il faut toujours aller de l'avant, quitte à prendre la tête de l'attaquant pour qu'il n'y ait pas but !".

Et Gilbert Bodart de conclure : "Au pied, Arnaud est déjà pas mal. C'est sur ses sorties aériennes qu'il doit progresser, et apprendre à parler un peu plus".