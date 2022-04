đŸ“· En images : La Gantoise et ses supporters cĂ©lĂšbrent la victoire en Coupe Ă la Ghelamco Arena

Les héros de la Coupe ont été accueillis lundi soir dans la Ghelamco Arena par une horde de fans exubérants. Odjidja et compagnie étaient plus qu'heureux de partager leur trophée avec les supporters présents. Hein Vanhaezebrouck et Ivan De Witte, entre autres, se sont adressés aux supporters.

Voici quelques photos de la célébration de lundi soir dans l'antre des Gantois.