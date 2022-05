Avec Janice Cayman sur le banc, Lyon remporte sa huitième Ligue des Champions

Tout s'est joué en première période pour les Françaises.

Et de 8 ! Equipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue des Champions féminine, l'Olympique Lyonnais a ajouté un huitième trophée à son palmarès en C1 ce samedi en dominant le FC Barcelone en finale (3-1).

Parfaitement lancées par une frappe splendide d'Henry à plus de 25 mètres (0-1, 6e), les Lyonnaises ont totalement maitrisé la première demi-heure et sont parvenues à se mettre rapidement à l'abri en première période. Hegerberg inscrivait d'abord le but du break sur une tête au second poteau (0-2, 23e), puis centrait vers Macario qui concluait du gauche avec l'aide du poteau (0-3, 33e).

Et puis le petit passage à vide de l'OL dans le dernier quart d'heure du premier acte a permis aux Barcelonaises de se relancer avec la réduction de l'écart signée Putellas (1-3, 41e). En seconde mi-temps, les Catalanes faisaient trembler leur adversaire à l'heure de jeu sur une tentative de lob de Guijarro depuis le rond central qui venait s'écraser sur la barre transversale. Dans une fin de match tendue, Lyon tenait bon jusqu'au coup de sifflet final pour s'offrir un nouveau sacre européen !