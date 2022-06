Courtrai et Ostende cartonnent en amical

Vendredi soir, il y avait deux matchs de football en Flandre occidentale. Le KV Courtrai et le KV Ostende ont choisi de jouer un match amical contre un club de troisième provincial.

Le KV Courtrai s'est imposé largement contre le club de troisième provincial KdNS Heule (7-0). En première mi-temps, c'est surtout le gardien de Heule qui a maintenu son équipe à flot. Ce n'est qu'après la pause que les Kerels ont trouvé le chemin du but à partir de la 53ème minute avec un but de Messaoudi. Ensuite, De Meulenaerre, Herrmann, Desot, Watanabe et Benchaib ont porté le score à 0-7.



Le KV Ostende a étrillé le club de troisième provincial Oudenburg (0-12). Bätzner (3), Atanga (3), Patoulidis (2), Sakamoto, D'Haese, Coninckx et Albanese ont marqué pour le KVO.Samedi à 16h les clubs s'affrontent à nouveau.