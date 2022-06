Les U23 d'Anderlecht alterneront entre le Lotto Park et le stade Roi Baudouin

L'année sera chargée au stade Roi Baudouin. Alors que l'enceinte n'accueille habituellement que les Diables Rouges et la finale de la Coupe, elle accueillera désormais également deux équipes de football.

Les jardiniers du stade Roi Baudouin auront fort à faire la saison prochaine. Tout d'abord, les Diables Rouges y joueront un certain nombre de matches, mais l'Union Saint-Gilloise y jouera également ses joutes européennes.

De plus, les U23 d'Anderlecht y disputeront aussi des rencontres, et ce assez souvent, selon la DH. Ils alterneront entre le Lotto Park et le stade national. Le terrain du stade Roi Baudouin n'est pas connu pour être une excellente pelouse. Espérons qu'une attention suffisante y sera accordée afin que tous les clubs et les Diables Rouges puissent jouer leurs matchs dans des conditions optimales.