Un ex-Anderlechtois ne croit pas en ce Sporting : "Je ne les vois pas y arriver"

L'ère Mazzu débute demain face au KVO.

Nouvelle saison et nouveau coach du côté d'Anderlecht, où l'on espère revoir le club jouer les premiers rôles.

La préparation et les rencontres amicales ont donné satisfaction dans l'ensemble, et la confiance est de mise avant d'ouvrir la saison contre Ostende. Pourtant, Marc Hendrikx ne croit pas vraiment en ce Sporting là.

En effet, l'ancien Anderlechtois (aujourd'hui analyste) estime que Bruges et La Gantoise termineront dans les quatre premiers.

L'Antwerp devrait également être de la fête en PO1, et la course à la dernière place reste ouverte même s'il croit plus en Wouter Vrancken qu'en Felice Mazzu : "Cela se jouera entre Genk et Anderlecht. Mais les Limbourgeois ont ma préférence, je ne vois pas Anderlecht y arriver", a confié l'ancien Diable Rouge à Het Belang van Limburg.