Le KRC Genk n'aura pas son mot à dire dans le transfert de Junya Ito

Malgré une belle prestation sur la pelouse du Club de Bruges, le KRC Genk pourrait perdre son avant japonais dans les prochaines heures.

Comme nous vous l'annoncions ce matin, le KRC Genk serait en passe de perdre Junya Ito dans les prochaines heures. Après une belle prestation sur la pelouse du Club de Bruges, l'avant japonais pourrait avoir disputé sa dernière rencontre avec les Limbourgeois.

Selon Het Laatste Nieuws, le Stade de Reims est prêt à payer la clause de 10 M € pour le joueur de 29 ans. Il n'y aura donc aucune négociation entre les deux parties si le club de Ligue 1 se décide effectivement à lever la clause du joueur arrivé dans notre championnat il y a un petit peu moins de quatre ans. Reims cherche désormais à obtenir un accord avec Junya Ito afin de lever cette clause le plus rapidement possible, le but étant évidemment que le joueur soit prêt pour disputer la première rencontre de championnat, lors du premier week-end d'août.