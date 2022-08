Edward Still veut surfer sur la vague de la victoire au Pairay: "La confiance apporte le beau jeu"

Les Zèbres veulent s'appuyer sur la victoire, mais surtout sur la prestation collective de l'équipe à Seraing pour prendre des points à Zulte-Waregem, un adversaire que le coach des Carolos juge "courageux et agressif".

Le Sporting de Charleroi a jusqu’ici la moyenne, avec ce bilan de 6 points sur 12. Après deux défaites consécutives, et avant de recevoir le Club de Bruges, les Zèbres se frotteront ce dimanche à Zulte Waregem, mais avec un état d’esprit positif, car la victoire a tout simplement fait du bien au vestiaire des Zèbres, comme le déclare Edward Still en conférence de presse ce vendredi, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

« Cette victoire a fait du bien. La victoire nourrit la confiance, et la confiance permet d’avoir du calme et de la sérénité. Dans le calme et avec la confiance, on peut exprimer nos qualités individuelles et collectives. On voulait un match fermé dans lequel on n’a rien donné à l’adversaire et dans lequel on a pu s’imposer sur la durée, afin de commencer à reconstruire la confiance de l’équipe ».

« Nous voudrons la même chose sur la pelouse de Zulte-Waregem. On ne veut pas donner le match, comme contre Ostende. Peut-être que notre jeu était meilleur, mais l’équilibre n’était pas bon pour prendre les trois points. Avec la confiance, le beau jeu reviendra lui-même. »

Et Zulte-Waregem ne sera pas un oiseau pour le chat : « Zulte a eu jusqu’ici un calendrier compliqué. C’est donc difficile de se faire une idée de cette équipe. Elle a surtout été agressive et courageuse contre des gros adversaires. On sait que ce sera compliqué d’avoir de lingues séquences de possession, car il y aura rapidement un gros duel à disputer. C’est intéressant de préparer ce genre de match ».