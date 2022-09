Ostende remporte le duel des mal classés face à Eupen

Match important en bas de tableau entre Côtiers et Pandas, à l'occasion de la 8e journée de Pro League.

Long déplacement pour Eupen qui se rendait à la Côte pour y défier Ostende. Les deux formations comptaient six points avant la partie et pointaient en position délicate, juste au-dessus de la zone rouge.

Après une première période décevante, le seul but de la rencontre a été inscrit après le repos par Nick Bätzner (51e).

Peu après, Alessandro Albanese (57e) écopait d'un second jaune et laissait ses coéquipiers à dix. Eupen se montrait plus menaçant mais n'en profitait finalement pas.

Le KVO met fin à une série de quatre défaites de suite et se donne un peu d'air avant d'aller défier le Cercle. Pour Eupen, deux défaites font désormais suite à l'encourageante victoire à Westerlo. Les Pandas accueilleront l'Union.