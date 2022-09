Serie A : Les Belgicains de Cremonese tiennent l'Atalanta en échec, Monza décroche son premier point, Bologne renverse la Fiorentina

Plusieurs rencontres de la sixième journée de Serie A avaient lieu ce dimanche après-midi.

Atalanta-Cremonese 1-1

Pour la deuxième fois cette saison, l'Atalanta a perdu des points. La Dea a été tenue en échec par le promu italien où évoluent David Okereke et Cyriel Dessers. Ces derniers étaient titulaires. Demiral ouvrait le score pour les lcoaux (74e) avant de voir Valeri égaliser quelques minutes plus tard (78e).

Mauvaise opération pour les Noir et Bleu qui perdent deux points au classement et sont donc ex-aequo avec Naples et Milan (14 pts). Cremonese est 18e avec deux points.

Bologne-Fiorentina 2-1

En déplacement sur la pelouse de Bologne, la Fiorentina a concédé la deuxième défaite de sa saison, son sixième match consécutif sans victoire. L'ouverture du score de Lucas Martínez Quarta (54e) n'aura pas suffi à empêcher la Viola de plonger, le tout en l'espace de 3 minutes. Moussa Barrow permettait aux locaux de revenir à hauteur (59e), avant que Marko Arnautović n'offre un avantage définitif aux Bolognais (62e, 2-1).

Lecce-Monza 1-1

Monza, dernier de Serie A, a décroché son premier point de la saison après son match nul sur la pelouse de Lecce, 17e. Le but de Stefano Sensi (35e) n'aura pas suffi aux hommes de Giovanni Stroppa pour remporter leur première victoire de la saison, après que Joan González ait arraché l'égalisation au début de la seconde période (48e).

Sassuolo-Udinese 1-3

Mis sur les bons rails après le but de Davide Frattesi (33e), l'exclusion de Ruan (43e) aura eu raison de la domination de Sassuolo qui voyait Beto égaliser à un quart d'heure du terme de la rencontre (75e). Samardzic faisait ensuite le break (90e+1) avant de voir Beto qui y allait de son doublé, (90e+3).