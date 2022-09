Mpoku n'a pas voulu venir à Standard-Bruges : "Ca aurait été trop d'émotions"

Paul-José Mpoku est en Belgique en ce moment, mais n'était pas à Sclessin pour le match au sommet de dimanche dernier. Trop d'émotions, explique-t-il.

Alors qu'il sait d'ores et déjà où il jouera la saison prochaine, Paul-José Mpoku sait aussi que ce ne sera pas au Standard. Il sait aussi qu'il décevra des supporters en l'annonçant. Dimanche dernier, il n'était pas à Sclessin pour Standard-Bruges. "Je n'ai pas voulu aller au match, ce sont des trucs qui me stimulent trop, l'ambiance, le tifo, tout ça...je n'aurais pas réussi à rester calme", sourit-il après le match de gala organisé par Circus. "Ca me ferait quelque chose".

Heureux pour Balikwisha

L'international congolais a cependant regardé le match. "J'ai un peu vibré, quand même ! J'ai vibré pour la victoire, j'ai sauté sur le troisième but. Zinckernagel, c'est fort, pied gauche, pied droit...un doublé pour ton premier match, c'est top. À eux de continuer comme ça. Je suis aussi très content du gros match de William (Balikwisha). C'est une revanche pour lui et un exemple pour beaucoup de jeunes. Vous pouvez être au plus bas, vers la sortie, et finalement avoir votre chance et revenir dans l'équipe".