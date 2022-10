Philip Zinckernagel : "Pour la première fois cette saison, nous avons réussi à inverser la tendance"

Alors que le Standard de Liège menait 3-1 au score ce dimanche soir contre Anderlecht, le Clasico a été définitivement stoppé après 63 minutes de jeu suite à des jets de fumigènes des supporters visiteurs.

"Je suis déçu et triste de que la rencontre se soit terminée de cette manière. C’est même un peu frustrant, nous voulions continuer mais ça devenait dangereux, surtout pour Arnaud. "Des chocs très intenses, j’en avais déjà vécu dans ma carrière mais qui se terminent comme ça, jamais… Je suis heureux que nous ayons pris les trois points et gagné. Cela fait du bien après la défaite à Malines", a confié Philip Zinckernagel à l'issue de la rencontre.

Le Standard de Liège était la meilleure équipe sur le terrain. "Anderlecht a commencé fort en ouvrant le score. Nous ne pensions pas qu'ils seraient aussi offensifs durant les premières minutes de jeu. Mais nous étions déterminés à revenir rapidement dans la partie. Nous étions à l'aise avec le ballon et nous sommes parvenus à nous créer des occasions. Pour la première fois cette saison, nous avons réussi à inverser la tendance et à gagner un match après avoir été menés, c’est très important pour la suite de la compétition. Si nous sommes capables de jouer de la sorte chaque semaine ? Je l'espère. Nous ne sommes pas encore très réguliers mais il y a un équilibre entre les jeunes joueurs et les plus expérimentés. Il y a tellement de talent dans ce groupe", a conclu le Danois.